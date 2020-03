Zion se dirige a sus fans y desmiente haber sufrido derrame cerebral [VIDEO]

Zion usó una cuenta oficial de Instagram para desmentir todos los rumores sobre su delicado estado de salud. El cantante puertoriqueño brindó detalles sobre su estado de salud.

"Anoche tuve una complicación de salud y quería explicarles un poco al respecto. Quise que todo el equipo de trabajo no diera una explicación, no sacar ningún comunicado de prensa y yo personalmente quería hablarlo con ustedes", fueron las primeras palabras del puertorriqueño en dicha red social.

"Fuimos al aeropuerto y en el vuelo me empecé a sentir muy mal, no podía respirar y es ahí donde se complicó la cosa. Fuimos de urgencia al hospital", señaló.

"Al principio creían que yo venía con síntomas de coronavirus, me aislaron y me hicieron un montón de preguntas. Simplemente me dio un desgaste físico, era un dolor muy fuerte que no podía respirar y caminar", sentenció.

Zion y Lennox en los Spotify Awards 2020

Ambos personajes puertorriqueños se iban a presentar en los Spotify Awards 2020, ubicado en México. Sin embargo, tras este suceso, su presentación esta en duda. Los organizadores aún no han confirmado su estadía en la premiación.