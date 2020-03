Gato Cuba y su impensada reacción tras encuentro íntimo entre Melissa Paredes y hermanos Agostini

Melissa Paredes rompió su silencio y reveló el momento que le tocó vivir luego que Fabio Agostini revelara en "El Valor de la Verdad" que tuvo un encuentro sexual con ella y la modelo Andrea San Martín. Para la actriz fue una falta de respeto.

Asimismo, Melissa Paredes contó cómo se sintió su esposo el futbolista Rodrigo Cuba, quien hoy en día se encuentra disputando la Segunda División de México con la camiseta de Atlético Zacatepec.

"De hecho sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera", contó Melissa Paredes al diario Trome tras ser consultada por las revelaciones de Fabio Agostini en "El Valor de la Verdad".

La hoy actriz también manifestó que el 'Gato' la respaldó en todo momento y que nunca vivieron un momento tenso por las declaraciones del español.

"Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así'", agregó.

Recordemos que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se casaron hace tres años y producto de ese amor tuvieron a una hijo. Hoy en día ambos se encuentran distanciados por el trabajo, él en México y ella en Perú, pero cada cierto tiempo la actriz se da sus escapadas a tierras aztecas.