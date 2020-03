Pedro Gallese: Lucero Jara sube 'peculiar' video tras viaje de Claudia Díaz a los Estados Unidos

Pedro Gallese no siguió en Alianza Lima para convertirse en nuevo fichaje del Orlando City, escuadra que milita en la MLS. El experimentado guardameta de la Selección Peruana decidió cambiar de aires tras el ruido mediático que generó su 'ampay' con Lucero Jara.

Ante ello, parecería que su esposa Claudia Díaz y sus hijos convivirían con él en territorio estadounidense. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la musa del popular 'Pulpo' compartió en las últimas horas una emotiva historia.

"Y esta vez nos tocó bailar con nuestro propio pañuelo, sin abuelas, sin tíos y sin tete. Rogando a todos los santos que se me porten bien todo el vuelo. Voy a extrañar toda la ayuda que tenía", escribió Claudia Díaz en la mencionada publicación.

Sin embargo, eso no es todo. ¿Por qué? Pues, Lucero Jara, quien fue captada con Pedro Gallese saliendo de un hotel limeño, publicó un 'singular' video en Instagram. En las imágenes se observa a la guapa modelo disfrutando el verano y recorriendo las calles de Lima. De inmediato, las stories se trasformaron en virales.

VIDEO | Lucero Jara Instagram

¿Quién es Lucero Jara?

Lucero Jara es la hija del actual alcalde de La Perla, tiene 21 años, estudiaba arquitectura en la UPC, en donde por motivos que se desconoce dejó sus estudios de arquitectura. Ahora, luce en distintas fiestas con sus amistades a través de su cuenta oficial de Instagram.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.