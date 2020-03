Blanca Rodríguez habría lanzado indirecta a Tilsa Lozano tras revelaciones sobre el 'Loco' Vargas

Juan Manuel Vargas es un futbolista peruano que - a pesar de estar casi retirado - siempre es recordado por la hinchada futbolera. Si bien el popular 'Loco' está alejado de las canchas, el experimentado jugador genera polémica en la Internet.

Ahora, Rodríguez González, conocido en el mundo artístico como 'Peluchín', sorprendió en la televisión peruana tras lanzar candentes revelaciones vinculadas al vínculo sentimental que habrían tenido Juan Manuel Vargas con la modelo Tilsa Lozano.

"Yo me la encuentro (Tilsa Lozano) en una fiesta, donde tú (Magaly Medina) también estabas... Ella estaba llorando, pero luego dicen que no tengo sensibilidad. Ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa porque la mujer me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él (Juan Manuel Vargas) no lo ha hecho público porque tiene una familia detrás", expresó González en Magaly Tv: La firme el último lunes.

Ante ello, Blanca Rodríguez, actual pareja de Juan Manuel Vargas, desató revuelo en las redes sociales por un llamativo mensaje. En la mencionada publicación, la musa del 'Loco' subió se referiría a "errores pasados". ¿Una indirecta a Tilsa Lozano?

"A veces se necesita tristeza para conocer la felicidad, dolor para apreciar el amor, ruido para disfrutar el silencio y ausencia para valorar la presencia", expresó Blanca Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, Blanca Rodríguez acompañó el post con una conmovedora fotografía. En la imagen aparece ella junto a Juan Manuel Vargas y sus hijos. Algunos cibernautas indicaron que siga disfrutando del amor familiar.