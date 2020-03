Samahara Lobatón y su sorprendente confesión sobre Jefferson Farfán [VIDEO]

Samahara Lobatón, segunda hija de Melissa Klug, salió frente a las cámaras y confesó cuál es la relación que mantiene actualmente con su madre, con quien se habría distanciado hace unos meses. Asimismo, la influencer brindó su opinión sobre Jefferson Farfán.

"Súper bien. Mi mamá y yo somos personas que tenemos el mismo carácter, pero bueno, sí tenemos una buena comunicación ahora", señaló Samahara Lobatón al ser consultada por su madre Melissa Klug.

Recordemos que la joven se fue de su casa antes de cumplir la mayoría de edad por fuertes problemas que tuvo con Melissa Klug.

Por otro lado, Samahara Lobatón reveló cómo se lleva con el futbolista Jefferson Farfán, padre de sus hermanos.

"En verdad no soy fan por el lado del fútbol, porque no veo mucho fútbol, pero es una persona a la cual quiero y a la cual respeto. Tengo buena relación con él, como con el papá de mi hermana mayor, no tengo por qué tener una mala relación con él", confesó la hija de Melissa Klug.

Por último, la influencer aseguró que le parece correcta la decisión que tomó su madre y Jefferson Farfán tras las fuerte disputa legal que tuvieron.

"Me parece súper bien que hayan levantado la bandera de la paz, igual es tema de ellos, yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy la hija de Melissa nada más", concluyó.

¿Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son pareja?

Tanto el futbolista de la Selección Peruana como la ex integrante de Son Tentación, han comentado que, por el momento no tienen una relación amorosa, sin embargo y como se recuerda, ellos tuvieron un largo romance hace algunos años.

Hoy son muy cercanos y hasta el momento no han desmentido los rumores sobre si retomaron o no su relación, sin embargo, se les ha visto juntos en varias oportunidades, e incluso viajaron juntos a Estados Unidos con la hija mayor del futbolista.