Lucero Jara y su brutal autocrítica tras 'ampay' con Pedro Gallese [VIDEO]

Pedro Gallese actualmente defiende lo colores de Orlando City de los Estados Unidos y se espera a que esté convocado para las Eliminatorias Qatar 2022 que se disputará este mes de marzo frente a Paraguay y Brasil.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre de 2019 vivió uno de sus peores momentos en su vida personal. Fue captado por las cámaras de Magaly TV saliendo de un hotel con una joven desconocida (hasta ese momento), y las imágenes causaron el rompimiento momentáneo de su relación con su esposa Claudia Díaz.

Asimismo, luego de que pasaran días de aquel video transmitido a nivel nacional, Lucero Jara fue una de las personalidades más buscadas en las redes sociales. Sus seguidores en Instagram aumentaron y poco a poco estuvo en boca de todos en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la noche del viernes 6 de marzo rompió su silencio en el programa Magaly TV. Sorprendentemente sus declaraciones fueron inesperadas para el público que sigue noche a noche a la popular 'Urraca'.

Minutos antes de sus palabras, la conductora mostró unas historias de Instagram de la joven, en donde se burlaba Pedro Gallese. Preguntas como: "¿Qué piensas de las relaciones tóxicas?”, es la primera pregunta que le hicieron, a lo que ella respondió: “Pienso que deberían terminar esos tipos de relaciones enfermizas porque no es amor, es costumbre", acotó Jara.

A lo que inmediatamente Magaly Medina le contestó categóricamente: "Qué tal cínica, más fresca que una lechuga. Claro, cómo no, todo el país sabe que sí conoces, por lo menos a uno", sostuvo la periodista de espectáculos.

Finalmente, habló con la reportera y esto fue lo que dijo sobre su ampay con el deportista:

"No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fue la que salí y mi papá no tiene nada que ver. No sé por qué lo tuvieron que mencionar o mencionar su trabajo o perjudicarlo en ese tema", sentenció.

Lucero Jara soprende a fans con sensual baile

La joven soprendió a sus miles de fans con un baile que es muy comentado en sus redes sociales. Dicha reproducción ya posee más de 44,493 en su perfil.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.