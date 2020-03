Alianza Lima: Magaly denuncia que es amenazada por círculo cercano a jugadores 'íntimos'

Magaly Medina, tras presentar el nuevo ampay de Jean Deza, dedicó algunas palabras a la directiva de Alianza Lima y al Fondo Blanquiazul. De acuerdo con la presentadora, diversas fuentes le han comentado que un círculo cercano a jugadores blanquiazuales están planeando atentar contra ella.

"Nos han informado, y esto se lo voy a comunicar a todo el cuerpo directivo de Alianza Lima y el Fondo Blanquiazul, que hay un grupo de simpatizantes y cercanos a algunos jugadores de fútbol que están haciendo una 'chancha' para buscar algunos malos elementos para que me den un 'ajustón'", fueron las primeras palabras de Magaly Medina.

Posteriormente, aseguró que ella solo cumple con su trabajo y que no tiene la culpa de las indisciplinas que cometen algunos futbolistas, como Jean Deza.

"¿Qué culpa tengo yo que sean borrachos, indisciplinados y que estén en la madrugada por allí? Yo hago mi trabajo. Así como ampayo a alguien de Alianza Lima, puede ser de otro equipo. No es que los esté siguiendo. Yo no sigo a Deza, la gente me datea", agregó la presentadora de Magaly TV La Firme.

Por último, Magaly Medina pidió a la dirigencia de Alianza Lima y al Fondo Blanquiazul que hagan las investigaciones del caso porque su vida podría correr peligro.

"Traslado esto al Fondo Blanquiazul y a la directiva de Alianza Lima para que hablen con sus bases. Esos son comportamientos delincuenciales que no se deben tolerar. Ya bastante hacen con tener problemas con este indisciplinado Jean Deza", finalizó.