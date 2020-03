Jean Deza: Expareja le lanzó "indirecta" tras ser separado por indisciplinas

Jean Deza volvió a protagonizar un 'ampay' por cuarta vez en apenas tres meses. En las imágenes emitidas por Magaly Tv: La firme, se observa al futbolista de Alianza Lima en una reunión junto a Shirley Arica. Además, se ve al popular 'Ratón' tomando licor y fumar cigarrillos previo al clásico.

Tras ello, Renzo Gayoso, jefe de equipo del club 'aliancista', se pronunció al respecto. "Lamentablemente hemos visto las imágenes ayer. Por eso ya la directiva que se queda en Lima está tomando cartas en el asunto", expresó Gayoso a una radio local.

En tanto, el Fondo Blanquiazul, principal acreedor de Alianza Lima, emitió un comunicado e indicó que recomendó a la administración 'íntima' tomar medidas ejemplares contra Jean Deza y proceder a su desvinculación.

FOTO | Comunicado Fondo Blanquiazul

En medio de esta panorama, Elva Vracko, exnovia de Jean Deza, utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un curioso mensaje. "Cada uno tiene lo que se merece. Obra mal y jamás, jamás te irá bien en la vida", expresó Vracko.

FOTO | Elva Vracko contra Jean Deza

Eso no es todo. De inmediato, la imagen se convirtió en viral. Distintos cibernautas manifestaron que la historia de Elva Vracko era una indirecta para Jean Deza, padre de su pequeña hija.

Elva Vracko acusó a Jean Deza

Cabe señalar que Elva Vracko denunció a Jean Deza en el 2017 por agresión física. La modelo indicó que el 'Ratón' la pateó e intentó ahorcarla en su vivienda ubicada en Chorrillos.

"Lo único que quiero es que no se acerque a mí, ni a mi hija. Ya me cansé de las agresiones físicas contra mi persona. Si me pasa algo a mí o a mi familia, lo responsabilizo a él", señaló Vracko a un programa local.

Alianza Lima vs Racing Club por la Copa Libertadores

Por la segunda fecha de la Copa Libertadores, Racing Club y Alianza Lima protagonizarán un encuentro de pronóstico reservado. Según la programación, el esperado duelo se jugará este jueves 12 de marzo a las 7:00 p.m. (hora peruana).