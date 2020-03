Hija de Bengoechea se quiebra por hablar de la salida de su padre de Alianza Lima [VIDEO]

Pablo Bengoechea ha estado en boca de todos recientemente a raíz de su renuncia al cargo de entrenador de Alianza Lima. El uruguayo, durante su última conferencia de prensa, aseguró que no supo manejar al conjunto blanquiazul, lo que generó los malos resultados en la Liga 1 y Copa Libertadores.

Luego de su última presentación con la prensa, no se supo nada de Pablo Bengoechea; sin embargo, su hija Elo Bengoechea aprovechó las cámaras de su programa para referirse al tema.

"Creo que a cualquier hija no le gusta que su padre se quede sin trabajo, aunque en esta caso él renunció y no fue porque se acabó el amor. Ya no estaba funcionando la dinámica DT-futbolistas. Hablando como hija y periodista, el mensaje que él decía no llegaba a los jugadores", señaló la primogénita de Pablo Bengoechea.

Posteriormente, Elo Bengoechea envió una indirecta a Jean Deza, quien estuvo involucrado en diversos casos de indisciplina. "Muchos, algunos o pocos no actuaron como debieron haber actuado. Hay futbolistas de los que se habló más fuera de la cancha que dentro", agregó.

La hija del exentrenador de Alianza Lima también aseguró que la decisión de su padre fue la mejor. "Como hija también creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado mi papá. Él nos planteó la decisión, lo consultó con mi mamá. Nosotros creíamos que estaba bien porque no lo veíamos bien y su salud es lo primordial", señaló.

Por último, confesó que tanto ella como toda su familia se convirtieron en hinchas de Alianza Lima y que seguirá viviendo en la capital peruana para cumplir con sus labores como periodista.

"Hay ciclos que se acaban, pero el amor no termina. Toda la familia nos convertimos en hinchas de Alianza Lima. Yo voy a seguir viviendo en Lima. Le deseo la mejor de las suertes", concluyó.