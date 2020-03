Shirley Arica asegura jamás sembró a Jean Deza

Jean Deza protagónizó hace unos días su cuarto ampay junto a Shirley Arica. Este acontecimiento fue la gota que rebalsó el vaso para la dirigencia de Alianza Lima, puesto que ya habrían tomado una decisión radical para que el jugador ya no pertenezca más al equipo 'blanquiazul'.

Aquel suceso fue muy comentado en el programa nocturno Magaly TV, siendo el deportista muy criticado por la conductora de espectáculos tras ser visto fumando y bebiendo alcohol.

Sin embargo, 'La chica realidad' fue consutada por un diario local y arremetió contra el maquillador Carlos Cacho luego de que este afirmara que la modelo habría sembrado a Jean Deza.

"Si tú piensas que lo sembré o algunas personas lo piensan, no me interesa. Perfectamente sé cómo se dieron las cosas y lo que tengo con él, así como cuando empezó", señaló.

Finalmente no dudó en recordar a Carlos Cacho por lo que pasó anteriormente en su vida personal. "Si te parezco una mala persona como dices en tus comentarios no me estés tratando de saludar donde me encuentras y solo recuerda que la única estúpida que te ayudó cuando saliste de la cárcel sin que me pagaras un sol fui yo", sentenció.

¿Quién es Shirley Arica?

Shirley Arica es una modelo que genera polémica por su 'peculiar' genio y manera de responder a las críticas. Si bien la popular 'Chica realidad' está alejada de la pantalla chica, en su Facebook e Instagram se encuentra muy conectada con sus seguidores, con quienes comparte su envidiable figura. ¡Terrible!

Asimismo, Shirley Arica alborota las redes sociales por sus atrevidas publicaciones donde muestra su exigente rutina para tener seguir manteniendo su espectacular cuerpo. Sin embargo, en esta oportunidad, la exprima del 'Loco' Vargas está dando de qué hablar por sus tremendas revelaciones en 'El Valor de La Verdad'.

- Talla: 1.67

- Edad: 30 años

- Peso: 50

- Lugar de Nacimiento: Lima

- Cumple años: 27 de junio

- Signo: Cáncer

- Pareja: No

- Hobby: Bailar

- Medidas: 90-60-92

Joazhiño Arroé reconoció que Bengoechea se fue de Alianza por indisciplinas de Jean Deza

Horas después de la despedida de Pablo Bengoechea, Joazhiño Arroé contó más detalles sobre los motivos que habrían generado la renuncia del entrenador. Todo apunta a que el 'profe' se habría cansado de las constantes indisciplinas de Jean Deza.

"Se habrá cansado de que se esté hablando de otra cosa que no sea lo futbolístico. Es lamentable, pero ya es cosa de Jean. No soy nadie para juzgar. Todas estas cosas han afectado un poco al grupo, se ha visto reflejado dentro de la cancha y se ve reflejado en la salida del profe seguramente", explicó el hábil jugador.