Productor de Hollywood es sentenciado a 23 años de prisión [VIDEO]

Un jurado de New York encontró culpable al productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, de dos de las cinco posibles cargos criminales que fue acusado.

Harvey Weinstein fue denunciado por un delito de acto sexual de primer grado contra la ayudante de producción Mimi Haleyi en 2006 y por violación en tercer grado a la actriz Jéssica Mann en 2013.

Por eso, los jueces condenaron al magnate de Hollywood a 23 años de prisión. Por el primer delito ha sido sentenciado a 20 años de privación de libertad y por el segundo a otros tres.

Diversos mensajes de apoyo a la decisión del juzgado son virales en redes sociales. “Este juicio marcan una nueva era de justicia, no solo para quienes han roto el silencio (...) sino para todas las sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo”, posteó Tina Tchen, presidenta de Time’s Up, en el portal del movimiento.

Es importante recordar que los jueces de New York ya habían declarado culpable a excineasta de 23 años en febrero pasado. Solamente hoy debía asistir para conocer su condena.

Un caso abierto

Sin embargo, no es el único delito que debe enfrentar Weinstein, pues la Fiscalía de Los Ángeles ha presentado dos nuevos cargos contra Weinstein por agresiones sexuales.

¿Quién es Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein es un productor de cine estadounidense que se ha encargado de las cintas: "Gangs of New York", "Nine" y "Shakespeare in Love" con la que ganó el Óscar a 'Mejor Película' en 1999.