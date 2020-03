Alexandra Hörler tendrá nuevo programa y será competencia de Gonzalo Núñez

Alexandra Hörler reveló vía Instagram que daba un paso al costado a la conducción de Exitosa Deportes por algunas diferencias con su compañero Gonzalo Núñez. De acuerdo con la periodista, no se sentía cómoda y ahora asumirá un nuevo reto profesional.

En una entrevista con el canal de YouTube Moloko Podcast, Alexandra Hörler contó que conducirá un nuevo programa en Exitosa alejada de Gonzalo Núñez. Este espacio irá de 2 a 5 de la tarde por televisión y será competencia del polémico comentarista.

"Yo pedí otro programa. Tuvimos una discusión en el programa al aire, él me dice 'si quieres renuncia' y cuando no llegábamos a un acuerdo me decía 'yo soy el director'", contó la comunicadora al espacio de YouTube en mención.

Además, aseguró que no iba a pedir la renuncia de Gonzalo Núñez por lo que su decisión fue dejar el programa. "Sé que Gonzalo no se iba a ir, yo no iba a pedir la renuncia de él ni de nadie. No es mi estilo, no me gusta afectar a la gente", agregó.

Alexandra Hörler se animó a brindar algunos detalles de su nuevo programa, el cual será emitido por la televisión y no por la radio de Exitosa.

"Es un programa variado, tipo un magazine pero noticioso. El mío va a salir por tele y a la misma hora que el que sale el de deportes, pero ellos salen por radio. Vamos a tener las principales noticias del día, tenemos un bloque deportivo que yo lo pedí. Una persona no tiene que encasillarse ni ponerse una etiqueta, mientras sea algo bonito, divertido y serio, yo feliz", finalizó.