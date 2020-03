Olinda Castañeda desmiente haber "sembrado" ampay de Shirley Arica y Deza [VIDEO]

Shirley Arica y Jean Deza estaban en el ojo de la tormenta luego que Magaly Medina publicara un cuarto ampay del futbolista de Alianza Lima en el que aparece bebiendo cerveza, fumando y besando a la modelo.

Días después de la publicación de estas imágenes, Shirley Arica aseguró que ya conocía el nombre y apellido de la persona que "vendió" la información y que se trataba de alguien cerca a su círculo de amigos.

"Ya sabemos quién vendió esa información, y ojalá pronto salga a la luz para que la gente se trague sus palabras. No lo quiero decir porque consideraba a esa persona, pero veo que en esta vida no hay amigos, no se puede confiar en nadie", contó Shirley Arica.

Tras estas declaraciones, su amiga Olinda Castañeda salió al frente para dejar en claro que ella nunca "vendió" información y que no estuvo el día del ampay de Jean Deza y Shirley Arica.

"Ella tiene más amigas, no soy la única. El día del ampay ella salió con otro grupo de amistades, pues yo estaba trabajando. Nunca me prestaría para una cosa así", fueron las palabras de Olinda Castañeda.

Asimismo, la modelo contó que mantiene comunicación con Shirley Arica y que no han tenido ningún tipo de problema en los últimos días.

¿Quién es Shirley Arica?

Shirley Arica es una modelo peruana que saltó a la fama tras lanzar una singular frase. Tras este hecho, estuvo en diversos realities televisivos como "Combate", "El Gran Show" y "Bienvenida la tarde".

Hoy en día se desempeña como anfitriona y animadora de diversos eventos. En los últimos días ha cobrado protagonismos al ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Jean Deza.