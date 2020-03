Cantante de Keane afirmó tener coronavirus en su gira musical

La pandemia del coronavirus sigue atacando a miles de personas en el mundo. Aún se desconoce la cura para este virus que se sigue expandiendo y ante ello, atacó a uno de los vocalistas de rock más famosos en el mundo.

Tom Chaplin, vocalista británico de la banda Keane, afirmó en su cuenta oficial de Twitter que tiene síntomas de covid-19, esto luego de que estuviera en su gira en los Estados Unidos. La lamentable noticia ha generado mucha tristeza para sus fanáticos que siguen al artista.

"Bastante seguro de que tengo coronavirus en nuestra gira por los Estados Unidos. Sé que los síntomas serán mínimos para la mayoría, pero los últimos días para mí han sido terribles. Alta temperatura, tos, dolor de garganta y disnea. ¡Me siento bien ahora, pero todo lo que diré es que no desearía que mis síntomas sean viejos o vulnerables!", sostuvo el cantante.

Asimismo, los internautas no dudaron en enviarle fuerzas para su pronta recuperación. Ahora, se encuentra en cuarentena en su vivienda.

Fairly sure I picked up Coronavirus on our US tour. I know symptoms will be minimal for most, but last few days for me have been awful. V high temperature, cough, sore throat, breathlessness. Feeling ok now but all I’ll say is I wouldn’t wish my symptoms on the old or vulnerable!