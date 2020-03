Marcio Valverde indignado por ver a Ricardo Belmont meterse al mar pese a Estado de emergencia

Twitter explotó ayer tras la exposición de Ricardo Belmont metiéndose al mar pese a la norma de inamovilidad para evitar la expansión del coronavirus. En señal de protesta, el futbolista de Sport Huancayo, Marcio Valverde, tuvo una dura crítica contra el conductor de televisión y político.

"Este es un fachismo que va contra la constitución. Nadie me puede prohibir que me bañe en el mar, lo siento señores, soy un anarquista. Por lo tanto me voy a dar un baño en el mar aunque esté prohibido. A ver si el alcalde viene a sacarme o alguna autoridad viene a meterme preso por haberme metido al mar", señaló Ricardo Belmont.

Estas palabras generaron rechazo por gran parte de internautas y a esta ola de críticas se sumó el futbolista Marcio Valverde, quien hoy en día defiende los colores del Sport Huancayo.

El deportista utilizó una lisura para referirse a Ricardo Belmont y también le deseó la muerte tras las polémicas declaraciones que brindó durante la mala época que atraviesa el Perú por el coronavirus.

"Como no hay tsunami con.... y se lo traga solo al tipo", fueron las fuertes palabras con las que Marcio Valverde rechazó la medida del expresentador.

El Perú se encuentra en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio durante 15 días, motivo por el que todos los ciudadanos no pueden salir de sus casas. Además, las fronteras están cerradas y lo recomendable es que permanezcan en sus viviendas con la finalidad de evitar posibles contagios de corovanirus.