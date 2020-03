Cantante Leonard León confirma que contrajo coronavirus [VIDEO]

Leonard León realizó una entrevista al programa "En Boca de Todos", donde confirmó que es portador del coronavirus. El cumbiambero peruano estuvo de gira por Europa, continente que se ha visto más afectado por el COVID-19.

"Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus", señaló Leonard León.

"Fue una noticia bastante lamentable que la tomé con tranquilidad. La doctora me dijo que este virus no me va a matar pero que siga las recomendaciones de la cuarentena", agregó el cantante.

Leonard León señaló que los doctores le han recomendado que tome panadol en caso presiente fiebre y que se mantenga hidratado. Además, aseguró que los médicos lo están monitoreando vía telefónica.

"En mi caso ayer estuve presentando fiebre. La doctora me dijo que podía tomar panadol y debo tomar bastante agua para vencer poco a poco al COVID-19", agregó

Además, Leonard León hizo un llamado a toda la población. "La gente no tiene que alarmarse si una persona tiene el coronavirus y está aislado. Si una persona está en una habitación aislado, no va a contagiar a nadie", concluyó.