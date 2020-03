Coronavirus [EN VIVO]: Lista de famosos infectados con el COVID-19

Últimas noticias. El coronavirus está afectando a miles de humanos alrededor del mundo. El virus - también conocido como COVID-19 - no entiende barreras sociales y personas de todo tipo se están viendo afectadas. Entre ellos, un grupo de celebridades de la industria cinematográfica. ¿Quiénes son? Aquí te lo contamos.

Tom Hanks y Rita Wilson

Tom Hanks y Wita Wilson fueron las primeras celebridades de Hollywood que comunicaron que se habían contagiado del coronavirus. Ambos artistas se infectaron del virus durante su estadía en Australia. El último martes Hanks y Wilson señalaron que recibieron el alta médica.

Idris Elba

Idris Elba a través de su Twitter confirmó que dio positivo en coronavirus. Si bien no contaba con los síntomas, el actor británico manifestó que permaneció "aislado desde que descubrió una posible exposición al virus". El actor de los Avengers (2015) aprovechó su mensaje para indicar algunas recomendaciones para protegerse de la enfermedad.

Olga Kurylenko

Olga Kurylenko, quien estuvo junto a Daniel Craig en Quantum of Solace (2008), contó el último lunes que había sido contagiada por el coronavirus. "Encerrada en casa después de dar positivo en el test del coronavirus. Llevo casi una semana enferma. La fiebre y la fatiga son mis principales síntomas", expresó la popular 'Chica Bond'.

Kristofer Hivju

Kristofer Hivju, Tormund en la serie Game of Thrones (Juego de Tronos), reveló que se infectó del COVID-19. "Lamento decir que hoy he dado positivo por COVID-19, el coronavirus. Mi familia y yo no aislaremos en casa el tiempo que sea necesario. Gozamos de buena salud. Solo tengo síntomas leves de un resfriado común", dijo Hivju en Instagram.

Itziar Ituño

Itziar Ituño, quien da vida a la Inspectora Murillo en La casa de papel, indicó que dio positiva en la prueba del coronavirus. "Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", sentenció Ituño.

¿Qué hacer en una cuarentena?

Leer libros, hacer ejercicios y ver series o películas se presentan como alternativas.

¿Qué es una cuarentena?

La cuarentena se utiliza en la medicina para aislar a personas de una enfermedad, durante un período de tiempo no especifico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una determinada enfermedad. La primera vez que se utilizó esta denominación fue en el tiempo de la llamada Peste Negra, que provocó más de 150 millones de muertes en todo el mundo durante los años 1347 y 1353.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al tocer o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.