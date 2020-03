Fleischman llama "tipejo" a Belmont por meterse al mar pese al coronavirus [VIDEO]

Ricardo Belmont generó controversia el pasado fin de semana al anunciar que no acatará las medidas de prevención contra el coronavirus porque se consideraba "anarquista". En un video que publicó en redes sociales dejó un extenso mensaje y en "señal de protesta" se metió al mar.

"Este es un fachismo que va contra la constitución. Nadie me puede prohibir que me bañe en el mar, lo siento señores, soy un anarquista. Por lo tanto me voy a dar un baño en el mar aunque esté prohibido. A ver si el alcalde viene a sacarme o alguna autoridad viene a meterme preso por haberme metido al mar", fueron las palabras que usó Ricardo Belmont.

Estas declaraciones no fueron del agrado de conocidas figuras del mundo deportivo, entre ellos el periodista Eddie Fleischman, quien calificó a Ricardo Belmont de "tipejo".

"Y yo que pensé siempre que 'no hay colorado malo'. Los calificativos a este tipejo, me harían ensuciar mi Twitter y no vale la pena", escribió el comentarista deportivo en redes sociales.

El tuit que escribió Eddie Fleischman recibió cientos de likes y comentarios, los cuales rechazaban tajantemente la actitud que había tomado Ricardo Belmont ante la expansión del coronavirus.

Hoy en día el Perú se encuentra en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio tras el aumento de peruanos infectados con coronavirus, mal que ha azotado a todo el mundo.