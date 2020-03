Rocío Miranda destruye a Esto es Guerra por emisiones pese a cuarentena

Rocío Miranda, exvoleibolista de Universitario, utilizó sus redes sociales para mostrar su indignación por la emisión de "Esto es Guerra", reality de América TV que durante estos días saldrá al aire con programas grabados.

"Me parece una total irresponsabilidad. Hacen trabajar a sus estrellitas como si fueran periodistas, personal policial, militar, médicos y encargados de distribuir alimentos", escribió Rocío Miranda.

Para la exmatadora, "Esto es Guerra" es un programa que no es urgente para la población ante el estado de emergencia por el aumento de casos de coronavirus en Perú.

"¿Acaso estos guerreritos tienen corona o son de vital importancia para nuestro país? Encima usan el hashtag 'Quédate en tu casa', pero no lo están cumpliendo como deberían", expresó.

Por último, Rocío Miranda confesó que el reality le parece un mal ejemplo para la juventud y también hizo un pedido al canal América TV.

"No veo ese programa pero me parece que siguen siendo un mal ejemplo para la juventud. La ley es para todos, señores de América ¿o ustedes nomás pueden seguir generando dinero y el pueblo no?", finalizó.