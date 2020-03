Renato Tapia cambió de estilo y Pedro Gallese lo comparó con personaje de Los Simpsons [FOTO]

En momentos cuando el coronavirus genera gran preocupación en el mundo, los futbolistas de la Selección Peruana se cuidan del contagio y tratan de tomarse algún tipo de relajo. Eso hizo Renato Tapia al postear una foto de su pasado look, pero Pedro Gallese le jugó una broma.

Actualmente, el volante es parte de las filas de Feyenoord, club que no se encuentra en actividad ante la decisión, positiva, de la Eredivisie por detener el fútbol ante el aumento de casos por contagio del Covid-19. El 'Cabezón' aprovechó para compartir una foto de su pasado en Instagram.

Según se pudo ver en la publicación, Renato Tapia aparece con la camiseta del Willem II, club en el que jugó a préstamo hace poco. La imagen tiene el llamativo detalle del bigote que se dejó crecer el habilidoso volante, que al parecer le costó bromas entre sus compañeros de la Selección Peruana.

Y es que, solo instantes después del post, apareció Pedro Gallese para hacerle una graciosa comparación. El comentario del ahora portero del Orlando City comparaba a Renato Tapia con un personaje del conocido programa televisivo 'Los Simpsons': "¿Apu, eres tú?", escribió.

A pesar de la divertida comparación, el llamado 'Capitán del futuro' no hizo respuesta alguna, aunque algunos seguidores si rieron a carcajadas. Muchos respondieron al comentario de Pedro Gallese con apoyo a su creativa comparación. El mal tiempo actual no deja que los futbolistas tengan buena cara.

¿Cuándo termina el contrato de Renato Tapia en Feyenoord?

Renato Tapia tiene 24 años y no atraviesa su mejor momento en el Feyenoord, club al que llegó a inicios del 2016. A pesar de su buen juego, el volante no ha logrado mantener regularidad y su contrato termina el 30 de junio del presente año, vínculo que parece no será renovado.