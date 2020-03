Periodista de 'El Chiringuito' venció al coronavirus y recibió el alta médica

El periodista deportivo del programa español 'El Chiringuito' sonríe de la felicidad. Kike Mateu recibió el alta médica tras vencer el coronavirus (COVID-19), una noticia que alegró a sus seguidores y sus compañeros de trabajo.

El comunicador recibió el resultado de la contraprueba donde confirman que superó al coronavirus. Kike Mateu agradeció al cuerpo médico de España por su esfuerzo que vienen realizando y la atención que le brindaron cuando estuvo internado.

"Si algo le puedo agradecer a coronita es haber podido conocer nuestra sanidad por dentro. Sus problemas, su esfuerzo, su vocación y profesionalidad. Su grandeza reside en la generosidad anónima de sus pacientes. Nos cuidan, nos curan, nos protegen y nos sonríen. Nunca lo olvidaré", indicó el periodista en su cuenta de twitter.

Compartiendo imágenes desde su hogar, Kike indicó que compartirá su experiencia con las personas que vienen luchando contra esta enfermedad. El periodista pidió seguir con las recomendaciones del personal médico.

"Ya en casa. Estoy exultante. Feliz. Pero esto no ha terminado. Voy a intentar, desde mi experiencia vivida y la información adquirida, ayudar a todo el que tenga dudas o preocupación. No hablaré de medicina, pero el virus sigue en nuestras casas y quiero ayudar. ¡Aqui me tenéis!", indicó.

Coronavirus en España

El Gobierno español decidió prorrogar 15 días el estado de alarma. Según los reportes registran 1 7353 muertos y 28 572 contagiados. Cifras que preocupan.