Daniel Urresti defendió a militar por golpear a ciudadano: "Mis aplausos serán para él"

El congresista Daniel Urresti se pronunció sobre la decisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de separar al Capitán del Ejército, Christian Cueva Calle, por golpear a un ciudadano que fue intervenido por no acatar la orden de inmovilización social obligatoria en Piura.

"Hoy a las 8pm mis aplausos serán para el Capitán Christián Cueva y para las FFAA y PNP. Este comunicado baja la moral de las personas que están arriesgando su salud por hacer cumplir la ley, por aplicar rigor y fuerza ante gente que no entiende el estado de emergencia!que estamos", expresó el legislador desde su cuenta de Twitter.

En el vídeo se observa al militar abofetear al ciudadano. “Este tipo de actos no forman parte del protocolo de intervención de las Fuerzas Armadas”, indicaron desde el Comando Institucional.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, algunos se mostraron a favor del militar por hacer respetar el Estado de Emergencia y cumplir con su labor. Otros expresaron que no tenía autoridad para actuar y golpear al ciudadano.

“El Comando institucional ha dispuesto que se refuerce la capacitación que se da en forma permanente sobre el procedimiento a seguir con las personas detenidas durante el estado de emergencia y, en general, con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles mientras duren las medidas de excepción”, se lee en el comunicado.

Detenidos por infringir aislamiento obligatorio serán denunciados penalmente

Carlos Morán,ministro del Interior, señaló que las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”,señaló.