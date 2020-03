Christian Meier arremete contra persona que no acató el toque de queda

El militar que abofeteó a un ciudadano por no acatar el aislamiento obligatorio, ha sido muy comentado en cuestión de horas. En primera instancia, hubieron rumores de que el Capitán del Ejercito Christian Cueva había sido separado de la institución.

Sin embargo, el ministro de Defensa Walter Roger Martos declaró que aquella persona no sería separado de la institución. Usuarios no dudaron en destacar este acto por parte del militar.

Tras ello, el video que es compartido en diferentes redes sociales, llegó a manos del actor peruano Christian Meier, quien no fue indiferente ante la problemática que sucede en nuestro país y sostuvo lo siguiente en su cuenta de Twitter.

"Por error borré mi tuit anterior, pero reitero, las Fuerzas Armadas tienen todo mi apoyo y el subnormal debió quedarse en su casa. Pero a uno no se le "perdona la vida" a punta de golpes. Y a ti amigo transeúnte, a ver si lo entiendes de una p... vez: #QuédateEnTuCasa", señaló el artista.

Por otro lado, internautas compartieron otro video en donde se puede observar al afectado llegando a casa sonriendo, luego de ser intervenido por autoridades del ejército peruano.

Detenidos por infringir aislamiento obligatorio serán denunciados penalmente

Carlos Morán, ministro del Interior, señaló que las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, señaló.