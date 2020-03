Intervienen a Milagros Leiva en toque de queda y llama a General de la PNP [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra decretó toque de queda para evitar la propagación del coronavirus en Perú. Esta ordenanza rige a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Durante ese horario, el tránsito está completamente prohibido, en caso de violar la normativa la Policía está en libre facultad de intervenir.

De acuerdo con el Decreto Supremo, los ciudadanos que están exceptuados de esta restricción son quienes cumplen labores relacionadas a la alimentación, medicina, sistema financiero y comunicaciones.

Bajo ese orden, la periodista Milagros Leiva se encontraba transitando durante el toque de queda hasta que fue intervenida por la Policía. Esta escena se ha vuelto viral en Twitter e incluso el nombre de la comunicadora es tendencia.

"¿Se ha estacionado o no? ¿No se quiso estacionar?", consultó uno de los policías. Al escuchar esto, la comunicadora se exaltó. "¡Cómo no me voy a querer estacionar, qué le pasa a este policía", señaló.

Luego la policía que intervino a Milagros Leiva continuó narrando cómo se dieron los hechos. "Se estacionó, la saludé y le pedí sus documentos. Le pedí su licencia y dijo 'cómo pides mi licencia y no mi permiso para transitar'", acotó la agente del orden.

Tras estas afirmaciones, Milagros Leiva aseguró que la policía estaba mintiendo, lo que generó que el efectivo a cargo la intervenga.

Segundos después, la periodista llamó al General Del Aire y le pidió que "alguien la ayude" y "ponga orden". "Yo estoy trabajando por mi país al igual que tú", acotó la comunicadora, según el video de Twitter.

Todo esto se dio en un panorama algo confuso porque la agente que intervino a Milagros Leiva aseguró que había recibido una charla en la que le dijeron que los permisos ya no valen. "Mi capitán, hoy nos dieron una charla y nos dijeron que ese permiso ya no sirve", dijo.

Segundos después el capitán sostuvo que los periodistas sí tienen permiso para salir durante el toque de queda. "El personal de prensa puede circular", sostuvo. Lo último dicho por el efectivo del orden es cierto ya que así esta dicho en el Decreto Supremo.