Milagros Leiva sobre su intervención: "Fui víctima de un abuso policial y militar"

Milagros Leiva fue intervenida por la Policía tras circular en horario de aislamiento social obligatorio por el brote de coronavirus. La periodista discutió con los efectivos y aseguró que cuenta con permiso especial para transitar.

Los policías pidieron a la conductora de televisión sus documentos, pero la periodista llamó a un general de la PNP. Esta escena se convirtió viral en las redes sociales, y más de un usuario mostró su rechazo por la actuación de Milagros Leiva.

La periodista utilizó su cuenta de twitter para emitir un comunicado y explicar cómo se desarrollaron los hechos. Leiva aseguró que fue víctima de un abuso policial y militar y el vídeo que circula en las redes sociales fue editado.

"El jueves 21 a las 9:28 pm. Fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado por la difamación como si yo no respetara la ley", expresó.

"Imagino que al darse cuenta de su grave error les quedó una sed de venganza porque ese día se burlaron, me acercaron en grupo y me dijeron de todo sin entender que yo estaba del lado de la ley. Me detuvieron más de una hora a pesar de enseñar mi salvoconducto y todos mis documentos", agregó.

La comunicadora narró que el efectivo policial tenía sus documentos en su mano y no querían dejarla pasar. Los policías y el jefe militar de ese sector decían que los periodistas no podemos hacer programas en vivo después de las 8 pm. y que estaba detenida", señaló.

El jueves 21 a las 9:28 pm. fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala difamándome como si yo no respetara la ley. — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) March 23, 2020

Finalmente indicó que hoy lunes 23 de marzo contará porque habló con algunos generales. "Identificaré a cada uno de los malos oficiales que abusaron de su poder y de sus armas. Y también agradeceré a los oficiales que notando su grave error me dejaron regresar a mi casa después de hora y media".