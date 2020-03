Juliana Oxenford le dice de todo a Milagros Leiva tras llamar a General en intervención

Milagros Leiva es tendencia en Twitter tras protagonizar un video en el que se le ve siendo intervenida por la Policía durante el toque de queda. La periodista alzó la voz y en medio de su desesperación llamó a un General para que "ponga orden".

La medida que tomó Milagros Leiva fue cuestionada por gran cantidad de usuarios de Twitter. A estas críticas se sumó la también periodista Juliana Oxenford. Así lo dio a conocer Rodrigo González 'Peluchín' mediante sus redes sociales.

"¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio? ¿Que pagó a un prófugo de la justicia? ¿Que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar eran ciertas?", fueron las primeras palabras que Juliana Oxenford dedicó a Milagros Leiva.

Posteriormente aseguró que ella no ha realizado su carrera en base a engaños. "Desgraciadamente le siguen dando tribuna porque eso sí, se maneja muy bien con las esferas de poder. No se preocupen, yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas", concluyó.

Otra de las figuras públicas que arremetió contra Milagros Leiva vía Twitter fue el congresista Daniel Urresti, quien afirmó que le dio asco la actitud que tuvo la comunicadora frente a la intervención policial.

"¡Ya basta! Estamos en emergencia. La gente no puede hacer lo que le da la gana por muy 'periodista' que sea Milagros Leiva. Su malcriadez con la PNP y el uso de sus contactos para evadir responsabilidades realmente dan asco", fueron las duras palabras del parlamentario.

En las polémicas imágenes que circulan en Twitter se ve que Milagros Leiva llama mentirosa a una policía que narró cómo sucedió la intervención. Luego llamó al General Del Aire para que la ayude en esa situación.