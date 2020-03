Juliana Oxenford hunde a Milagros Leivva tras llamar a General: "¿Quién eres, dios?" [VIDEO]

Juliana Oxenford se presentó en el noticiero que conduce y no dudó en manifestarse sobre el polémico caso de la periodista Milagros Leiva, quien llamó al Gerente Del Aire para que la ayude durante una intervención policial en el toque de queda.

La presentadora de ATV inició refiriéndose a los documentos que deben portar todos los periodistas durante el toque de queda. Además, cuestionó a Milagros Leiva por llamar al General.

"Esta es la carta cuando arrancó la cuarentena que el canal emitió, firmado por el gerente de ATV. Luego esto no fue suficiente y las medidas se pusieron más duras y necesitábamos un salva conducto. Esto es lo que te estaban pidiendo, Leiva. ¿Lo mostraste, y si lo mostraste por qué llamaste al General?", señaló Luciana Oxenford.

La periodista también manifestó que Milagros Leiva no actuó de forma correcta y la llamó suertuda por tener contacto directo con un General.

"Si yo estoy ante una injusticia y siento que me van a detener y que no es lo correcto, no me pongo a faltarle el respeto al policía o militar y a decir 'general, no sabe lo que está pasando'. Qué suerte la tuya, yo no tengo acceso al General", agregó.

Por último, Luciana Oxenford lanzó un lapidario comentario contra Milagros Leiva. "Yo no me equivoco dice, quién eres, ¿dios? Estoy trabajando para mi país dice. Bueno si así trabajas para tu país, no trabajes más", concluyó.