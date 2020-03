Andrea Llosa a Milagros Leiva: “Te lo digo en tu cara pelada... eres una fresca” [VIDEO]

Milagros Leiva ha sido la gran protagonista del día, luego de la polémica que tuvo cuando fue intervenida por la policía, por no acatar el aislamiento obligatorio. La periodista fue entrevistada en ATV por Andrea Llosa, con la que tuvo una tensa conversación.

Todo sucedió durante el programa de Andrea Llosa, donde enlazó con Milagros Leiva para consultar sobre lo que había sucedido en el video donde se hizo viral por no querer colaborar la la policía, que se encarga de hacer respetar las normas del gobierno. Dese el inicio se presagiaba la polémica.

"Para mí no estuvo bien lo que tú hiciste, te lo digo en tu cara pelada. ¿Por qué no mostraste tus documentos si no hiciste nada? Sabías que te iban a liberar sin más. Ya si quieres luego los denunciabas, pero ¿por qué llamar? Eres una fresca", expresó Andrea Llosa en la entrevista.

Ante estas palabras, Milagros Leiva trató de defenderse, encendiendo un poco más la polémica al señalar que ella hubiera hecho un escándalo más grande.

"No sé que hubieras hecho tú. Yo quería que entendieran que los periodistas si pueden transitar, nada más. Yo no quería ni un favor para algo que no estoy permitida. Solo quería que entiendan eso. Seguro hubieras hecho más escándalo, con cámaras y demás", respondió Milagros Leiva.

Y siguió con su versión de lo sucedido, a pesar de las interrupciones que eran evidentes. "Entregué todos mis documentos, salvo el SOAT que es electrónico, la policía no me va a dejar mentir. Todo eso está en las cámaras de la calle. Les expliqué a los soldados la ley, no quisieron identificarse, diciendo que los periodistas no trabajan después de las 8:00 p.m.", añadió.

"Yo quiero explicarte sobre la llamado. Yo quiero decirte que no soy una fresca. Estaba sola, ellos no quisieron entender que tenía mis papeles en regla y mi salvoconducto. Yo llamé al general Del Aire, pidiendo disculpas por algo personal, para que explique sobre el permiso para los periodistas, pero me dijo que no podía hacer nada porque no eran de la FAP", sentenció Milagros Leiva.