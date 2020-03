Magaly arremete contra presidente de México por minimizar al coronavirus [VIDEO]

Magaly Medina no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra el presidente de México, quien recientemente minimizó a la pandemia del coronavirus e instó a la población de su país a continuar con sus vidas con normalidad.

"Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y el presidente les va a decir cuando hay que guardaos", fueron las palabras de López Obrador.

Esto no fue del agrado de Magaly Medina y calificó de 'barrabasada' el accionar de AMLO. "El presidente de México instando a la población mexicana que salgan y que vayan a los restaurantes porque no pasa nada. Que cuando pase algo, él les va a avisar a todos. Es increíble que López Obrador haya hecho esa barrabasada", señaló la 'urraca'.

Asimismo, lo tildó de "irresponsable". "Será presidente de México, pero es un irresponsable que no se ha empapado de lo que es esta pandemia en el mundo entero y de las vidas que está cobrando", agregó.

Por último, Magaly aseguró que López Obrador lamentará en el futuro las decisiones que ha tomado en su país tras minimizar al coronavirus, mal que ha terminado con la vida de miles de personaS en todo el mundo.

"Él quiere salvar la industria de los restaurantes y dice 'todos pueden salir, saquen a sus familias, llévenlas a los restaurantes'. Eso no se hace. Es justamente el único país que no ha tomado las previsiones del caso necesario y que seguramente lo va a lamentar", finalizó.