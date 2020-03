Donald Trump volvió a minimizar el crecimiento del coronavirus en Estados Unidos

El colmo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de mandar un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde asegura que su pueblo quiere volver a trabajar y donde también señala que decretar el aislamiento social en su país podría ser una cura peor que la enfermedad.

“Nuestra gente quiere volver al trabajo. Practicarán el distanciamiento social y todo lo demás, y las personas mayores serán vigiladas de manera protectora y amorosa. Podemos hacer dos cosas juntas. ¡LA CURACIÓN NO PUEDE SER PEOR (por lejos) QUE EL PROBLEMA! El Congreso DEBE ACTUAR AHORA. ¡Volveremos fuertes!”, señaló Trump en dicha red social.

Como se recuerda, el mandatario norteamericano ha minimizado en repetidas veces este brote y aún no decreta el aislamiento social obligatorio en Estados Unidos. Sin embargo, la OMS afirmó en las últimas horas que el país gobernado por Donald Trump se convertirá en el mayor foco infeccioso después de Italia.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!