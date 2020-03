El relato de la difunta ex esposa de Mayweather: "Sentí que me sacaba el cabello del cráneo"

Hace unas semanas fue encontrado en su casa el cuerpo sin vida de la ex esposa y madre de los hijos de Floyd Mayweather, Josie Harris. Días después, un diario inglés consiguió revelar relatos inéditos y escalofriantes del calvario sufrido por Harris.

Recordemos, que tras la separación y divorcio con el ex boxeador, Harris reveló que había sufrido múltiples agresiones físicas por parte de Floyd. Sin embargo, este siempre negó todo y solo llegó a pasar mes y medio en prisión producto de las denuncias.

Tras haberse anunciado que su ex esposa había dejado de existir, ‘Money’ se mostró muy dolido y afectado en redes sociales, sus publicaciones en Instagram iban dirigidas para la madre de sus hijos, llegando a colocar 13 fotos con distintas frase conmovedoras acompañándolas.

Sin embargo, el diario ‘The Sun’ consiguió el acceso a un libro que Josie Harris estaba escribiendo y que no culminó por su fatal desenlace. En este, se puede leer como fue su vida mientras estuvo casada con Mayweather desde 1995 hasta el 2010.

“El dolor me atravesó el cráneo, cuando levanté la vista y vi a Floyd. Él sostenía la parte de atrás de mi cabello, parándose sobre mí con una mano, golpeando la parte de atrás de mi cabeza con la otra, arrastrándome fuera del sofá y tirando de mí por toda la habitación”, relató Josie.

“Los muebles en la sala cayeron después de lanzarme como una muñeca de trapo. Floyd, escucha a tus hijos. Estás haciendo esto frente a tus hijos. Me estremecí ante el dolor agonizante que sentía en mi cabeza y grité nuevamente, hasta que me dejó ir.Cuando me senté, me agarró del brazo y me lo retorció a la espalda. Abrí los ojos cuando él agarró mi cabello nuevamente. Sentí que me estaba sacando el cuero cabelludo del cráneo”, agregó en el impactante libro.

Sin duda alguna todo un calvario el que se narra en cada página. La muerte de Josie Harris fue descartada como asesinato. Sin embargo, todo sigue bajo investigación por el momento.