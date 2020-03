Dani Alves y su drástica respuesta cuando lo llaman "veterano"

En medio de la alerta mundial que se ha generado por el repentino brote del coronavirus, entre otras actividades, se ha paralizado las ligas de fútbol en diferentes países, por lo que los personajes más relevantes de esta disciplina a nivel internacional, salieron a alzar su voz para mediante ella, poner un grano de arena y ayudar a que con su influencia, sus fanáticos acaten las órdenes de distintos gobiernos.

Es así como Dani Alves, futbolista brasileño a quien no le pareció para nada las declaraciones del mandatario de su nación, Jair Bolsonaro, quien calificó la pandemia como una "pequeña gripe", salió a dar su punto de vista por lo ocurrido.

"Señor presidente. Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos deshacer esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos", comentó Alves vía su cuenta oficial en Instagram.

Estas declaraciones tuvieron rebote a nivel internacional, pues diferentes medios de comunicación tomaron sus expresiones y las hicieron noticia.

De esta manera, un medio muy conocido a nivel internacional, tituló su noticia llamando veterano al deportista, sin pensar que esta palabra causaría la indignación del futbolista quien no tardó en responder vía Twitter.

"El veterano futbolista brasileño no se guardó nada luego de las declaraciones del presidente de Brasil tras considerar al #COVID-19 como una gripa", dice la publicación original.

Dani Alves repondió: "Veterano tu prima". Este comentario causó las risas de cientos de usuarios que comentaron la publicación.