Nolberto Solano y periodista Jaime Chincha tuvieron fuerte discusión en vivo [VIDEO]

Nolberto Solano ha generado polémica en las últimas horas luego de ser retenido por la Policía tras ser partícipe de una fiesta en casa de uno de sus vecinos durante el estado de emergencia por la expansión del coronavirus.

Luego de la intervención, 'Ñol' brindó una entrevista al periodista Jaime Chincha, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras en vivo. Nolberto Solano aseguró que el comunicador se estaba haciendo la víctima y este último no se quedó callado.

"Como me habrán visto, estaba con mis hijos. Estuve en casa de una vecina, no hubo fiesta. Tenía que haber bulla y más de 50 personas para que sea fiesta. Éramos un grupo de amigos invitados para almorzar. Alguien se había quejado por la bulla. Cuando llegó la Policía por la intervención, entendemos", señaló el asistente de la selección peruana.

Posteriormente, el exjugador le recalcó a Jaime Chincha lo siguiente: "No te victimices". El periodista le respondió inmediatamente: "No me estoy victimizando sino que tú me quieres poner de ejemplo para justificar el delito que has cometido".

Posteriormente, la entrevista se tornó tensa. "A ti no te ven", resaltó 'Ñol'. El periodista le contestó: "Sí me ven, me ven en la televisión".

Nolberto Solano trató de minimizar su detención y pidió al periodista que no "alarmen" sobre el caso. "Seguro, a lo que voy es que no busquen alarmar más de lo que ya es un problema", dijo.

Jaime Chincha aseguró que quien generó alarma fue Nolberto Solano y sus amigos. Esto generó malestar en el exjugador y señaló con voz alta que la Policía ingresó por el techo de la vivienda.

Al escuchar esto, el periodista detuvo la comunicación y afirmó que 'Ñol' cometió un grosero error durante el toque de queda. "No me victimizo, yo tengo que decir las cosas como son. Buenas noches, listo. Nolberto Solano, se acabó, cometió un error gravísimo. La forma en la que justifica el error que ha cometido es tratando de victimizarse. La FPF tiene la palabra", finalizó Jaime Chincha.