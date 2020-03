Ministra del Ambiente sobre Nolberto Solano: "Debe ser puesto a disposición del Ministero Público"

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, criticó a Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, por no haber respetado las normas dictadas por el Gobierno para hacerle frente a la pandemia generada por el coronavirus.

“Los propios ministros tenemos que parar en las esquinas cuando nos para la policía y mostrar nuestro salvoconducto y fotocheck para poder transitar. Nadie tiene derecho a no respetar las normas. Las personas que no están (en las excepciones), los ciudadanos en general, tiene que entender que esto no es voluntario, es obligatorio”, afirmó.

Bajo este panorama, la autoridad consideró que el exfutbolista de Newcastle United, Boca Juniors, Sporting Cristal y Universitario de Deportes ingrese al registro de infractores y, una vez terminada la emergencia por el coronavirus, debe ser dispuesto ante el Ministerio Público al igual que cualquier persona que no respete las medidas.

“Ayer hemos aprobado una medida, una propuesta del Mininter, que todas las personas que sean detenidas por incumplir las medidas, van a ser ingresadas a un registro de infractores y, pasada la emergencia, serán puestas a disposición del Ministerio Público. Y aquí el señor Solano, y cualquier persona que infrinja (la norma), debe entrar en el registro de aquellos infractores y además ser puestos a disposición del MP”, agregó.

Tal y como era previsto, Solano y Pablo Zegarra, quien también fue intervenido por la Policía en el distrito de La Molina, fueron inscritos en el registro de las personas que infrigieron el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio.

Nolberto Solano podría recibir hasta 3 años de cárcel

El asistente de Ricardo Gareca, Nolberto Solano, afronta un grave problema legal. Según las normas dictadas por el Gobierno, una vez terminada la cuarentena, las personas que hayan sido detenidas serán denunciadas por haber violado de manera flagrante las medidas para frenar la epidemia del coronavirus.

El ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que las personas que no respeten la inmovilización social obligatoria por el COVID-19 serán procesadas y podrían recibir una sanción que va desde los seis meses hasta los tres años de pena privativa de la libertad.

Se evalúa la permanencia de Nolberto Solano en la selección peruana

La permanencia de Nolberto Solano en la Federación Peruana de Fútbol pende de un hilo. Su situación viene siendo analizada y la decisión se tomará una vez superada la epidemoa por el coronavirus. Eso sí, Líbero pudo conocer que la interna de la 'Bicolor' está más que mortificada con el accionar de 'Ñol'.