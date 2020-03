Bad Bunny sorprende al disfrazarse de mujer para su nuevo videoclip [VIDEO]

Bad Bunny le gusta sorprender a sus fanáticos con sus peculiares atuendos. En el estreno de su nuevo videoclip del disco “YHLQMDLG” (Yo hago lo que me da la gana), el puertorriqueño se disfrazó de mujer.

'Yo perreo sola' es el nuevo single del conejo malo que promete convertirse en una de las favoritas de su público. El videoclip fue dirigido por Bad Bunny y Stillz.

El cantante puertorriqueño aparece en el vídeo utilizando peluca, maquillado y bailando la canción haciendo una mezcla entre su versión femenina y masculina.

En menos de una hora de su estreno oficial por YouTube, el vídeo tiene más de 400 mil reproducciones. Mediante su cuenta de instagram, Bad Bunny expresó los pormenores de las escenas.

"Yo perreo sola! ¿Alguien la conoce? Día 183 de cuarentena el vídeo más ca… ya salió!!!", señaló el cantante en su cuenta de instagram.

El intérprete urbano señaló que la canción es un mensaje para frenar la violencia contra la mujer. “Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.

Por el brote del coronavirus, Bad Bunny señaló que suspendió sus giras y pidió a sus fanáticos respetar el aislamiento social obligatorio.

“Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en números impares”, indicó.