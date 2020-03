Juliana Oxenford destruye a Nolberto Solano: "¿Eres bruto? Es cuarentena por Dios"

La periodista Juliana Oxenford criticó severamente la actitud de Nolberto Solano por haber roto las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus: el entrenador de la selección peruana Sub-23 fue parte de una reunión a pesar de la cuarentena.

"¿Qué estamos agrandando? A ver. Cuarentena: no sales de tu casa a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana hay toque de queda. Aislamiento social obligatorio. Esto se ha extendido 13 días más. Vamos a permanecer en esta situación hasta el 12 de abril. ¿No lo entiendes? Si no lo entiendes que miedo que estés dirigiendo una selección Sub-23. Ahora sale con que está arrepentido", indicó Juliana.

"Yo no hablo de personas que se dedican a este deporte, pero estoy hablo de la cuarentena. Todos los días tengo ministros, autoridades, hablamos y exponemos situaciones que tienen que ver con el desorden y la indisciplina. Me parecería injusto decir no toquemos al futbolista porque es conocido y vamos con la gente de Comas. Acá se trata de medir a todos con la misma vara", agregó.

Juliana Oxenford a Nolberto Solano: "¿Eres bruto?"

Juliana Oxenford citó la entrevista que le realizó Jaime Chincha a Nolberto Solano en donde el ex jugador del Newcastle United argumenta los motivos de su salida. En una de las partes de la conversación, 'Ñol' cuestionó a Chincha de si tenía vecina.

"Nolberto Solano le dice a Jaime Chincha ¿tú no tienes vecina? Dios santo. ¿Eres bruto? ¿No se da cuenta que no se trata de si tiene vecina o no? ¿No se da cuenta que no se trata si fue fiesta o encuentro para jugar cartas? No puedes salir de casa, no puedes salir de casa. Él dice que fue antes de toque de queda. No importa, es cuarentena por Dios", mencionó.

Finalmente pidió examen de coeficiente intelectual para los entrenadores que dirijan las selecciones de fútbol de nuestro país. "Un examen de coeficiente intelectual para las personas que dirigen a las selecciones de fútbol de nuestro país porque me queda clarísimo que el señor ha tenido mérito en patear una pelota, pero cuando se trata de poder recepcionar un mensaje y se le quede ¿o verdaderamente no entiende o se termina creyendo su mentira?", concluyó.