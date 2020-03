Alondra García Miró confiesa qué pasa cuarentena con Paolo Guerrero en Brasil

El reciente brote del nuevo coronavirus ha puesto en alerta al mundo en general. Esta enfermedad que ya ha cobrado la vida de miles a nivel internacional, ha hecho que los gobiernos de diferentes países tomen medidas drásticas para detener su brote masivo.

De esta manera, una de las medidas más extremas que se ha tomado para evitar la propagación del COVID-19, es la cuarentena que diversos países ya cumplen, tales como Perú y Chile en nuestra región.

Sin embargo y pese a que en un primer momento, el primer hombre de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró mezquino a la realidad sobre el coronavirus, sus habitantes sí tomaron atención a lo que sucedía en otras partes del mundo y se quedaron en sus casas acatando la cuarentena.

De este modo, como todos sabemos, Paolo Guerrero, capitán de la Selección Peruana, se encuentra en el país vecino cumpliendo con el contrato de su club, el Inter de Porto Alegre, por lo que el futbolista se encuentra en cuarentena.

Es por ello que de acuerdo a todo lo que se especulaba hace algún tiempo sobre su posible relación con la modelo peruana, Alondra García Miró, se hizo realidad, y es que fue ella misma quien a través de su cuenta en Instagram confirmó que se encuentra pasando la cuarentena en Brasil.

Por otro lado, la modelo se mostró preocupada por la situación actual del mundo, sobre todo en Perú que es donde tiene a su abuelita. “Ella se quedó en Lima y me dicen que está bien, pero me tiene tensionada porque está en el grupo de personas de alto riesgo”.

Finalmente, la modelo y empresaria comentó un poco acerca de su vida personal y sobre las acciones que cometió en el pasado: “Hice un análisis de mi vida y no cambiaría nada del pasado porque todo me ha servido. He aprendido de mis errores y eso te enseña a evolucionar”, sentenció.