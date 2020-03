Ricardo Centurión tras el fallecimiento de su novia: "¿Por qué no me llevaste a mi?"

El mediocampista de Vélez, Ricardo Centurión, envió un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram tras el sensible fallecimiento de Melody Pasini. Su novia, quien tenía solo 25 años, padecía de problemas al corazón y sufrió un infarto mientras conducía.

"Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Y hoy como hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody?", escribió Ricardo Centurión en una fotografía donde se aprecia a ambos compartir una inmensa felicidad.

En un inicio se había mencionado que Pasini había sido víctima del coronavirus, no obstante, esto fue descartado por Sol Pasini. La cuñada de Ricardo Centurión afirmó que su hermana se encontraba en cuarentena en las últimas semanas.

Ricardo Centurión pide paz a los medios de comunicación

Utilizando su cuenta de Instagram, Ricardo Centurión también solicitó a los medios de comunicación de su país un momento de paz tras la pérdida de su novia. "Buen día. Hoy amanecimos desde muy temprano con todos los periodistas en la puerta de la casa de mi abuela. Por favor, les pedimos que sean respetuosos y se retiren. Queremos paz en estos momentos", enfatizó.

"La Institución acompaña en este duro momento a Ricardo Centurión, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de su novia, Melody Pasini. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos ¡Mucha fuerza Centu!", fue el sentido mensaje que envió Vélez Sarsfield.

"Boca Juniors acompaña a Ricardo Centurión, ex jugador del club, en este momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su novia Melody Pasini", fue la misiva enviada por el club 'azul y oro'.

Ricardo Centurión publicó mensaje en Instagram