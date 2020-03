Cueva a personas que no cumplen cuarentena: "Vean mi ejemplo"

En el día 15 de la cuarentena obligatoria impuesta por el presidente Martín Vizcarra, existen individuos que no toman en serio las medidas dadas por el gobierno de cumplir un aislamiento social. Entre los distritos o departamentos que más personas han sido detenidas por el coronavirus para dejar un mensaje. El mediocampista de la Selección Peruana, nacido en Huamachuco – La Libertad, dijo que lo vean de ejemplo, pues está acatando todas las medidas dictadas en el país mexicano.

“Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos. A ellos les digo primero, mucha fe en Dios. Esas ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado. ¡Imagínate!”, señaló Christian Cueva en una entrevista para “Día D”.

Además Christian Cueva reveló como está afrontando la cuarentena en México. “El doctor del club, todos los días me pide que le mande mi temperatura, ahora de mi familia también. Siempre envían información las dietas y eso. Uno no para de trabajar, cumpliendo con todas las medidas para no dejar que el virus nos gane”,

Coronavirus en Perú

Hasta la hora de hoy lunes 30 de marzo, se ha reportado un total de 852 infectados y 18 fallecidos en Perú. Lima es la ciudad con más personas que ha dado positivos en el coronavirus, mientras que en Tacna, Pasco, Cajamarca y Madre de Dios existe una sola personas con Covid-19.

Minuto a minuto.

Cifras actualizadas: coronavirus