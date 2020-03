Paula Arias revela inéditas fotos del pasado de Yahaira Plasencia en Son Tentación

Figuras deportivas y artistas están usando con mayor frecuencia las redes sociales como Instagram debido a la cuarentena por el coronavirus. Ya sea a través de un transmisión en vivo, historias o fotografías, los personajes públicos están informando a sus seguidores cómo la están pasando.

Una de las figuras peruanas que se ha comunicado con sus fans en Instagram es Paula Arias, lideresa del conjunto de salsa Son Tentación. La cantante se llenó de nostalgia y compartió inéditos fotografías de los inicios de su grupo.

En las tantas imágenes que subió, se observa a Yahaira Plasencia, quien formó parte de Son Tentación a sus 18 años. Las fotos exhiben a la 'reina del totó' con su antigua cabellera rubia y una figura distinta a la de hoy.

En sus historias, Paula Arias resaltó que sus seguidores le han pedido un reencuentro con todas las cantantes que formaron parte de Son Tentación. Asimismo, sostuvo que Yahaira Plasencia fue una de la primeras integrantes y que le guardo mucho aprecio.

Recordemos que fue en Son Tentación que Yahaira Plasencia conoció a Jefferson Farfán, con quien tiempo después iniciaría una relación amorosa. Posteriormente, la 'reina del totó' se retiró del grupo de Paula Arias y se volvió solista.

Su distanciamiento de Son Tentación generó diversas especulaciones, incluso se habló de una supuesta pelea entre ella y Paula Arias. Tiempo después, la propia Yahaira Plasencia agradeció a quien en algún momento fue su jefa.

"Siempre lo he dicho, entré a un escenario gracias a Paula: ella me hizo el cásting, fue mi maestra, me enseñó a usar tacos, a maquillarme, a utilizar vestidos. Sé que es una buena persona, le deseo lo mejor y sé que ella desea lo mismo para mí", dijo Yahaira Plasencia en una oportunidad.