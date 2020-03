Daniel Urresti asegura que Juliana Oxenford lo para llamando y ella lo 'frena' [VIDEO]

Juliana Oxenford tuvo como invitado a Daniel Urresti, con quien tuvo una charla sobre las AFP. De un momento a otro, la entrevista se tornó tensa hasta el punto que el congresista aseguró que ella lo para llamando al celular.

Todo inició cuando la periodista sostuvo que a Daniel Urresti le gusta la exposición pública. Al congresista no le agradó esa declaración y aseguró que sale en los medios de comunicación cuando es necesario.

Posteriormente, lanzó el polémico comentario. "Todos los días me llamas, todos los días quieres que venga. Yo no voy porque creo que hay que ir cuando hay algo importante que decir", sostuvo el parlamentario a la comunicadora de ATV.

A Juliana Oxenford no le agradó el comentario por lo que encaró a Daniel Urresti inmediatamente. "¿Todos los días lo llamó, Señor Urresti? No sea mentiroso", respondió ella.

Al escuchar esto, el congresista la amenazó con mostrar su celular como medio de prueba. "Muéstremelo, es que me encanta, yo a las pruebas me remito", refutó la periodista.

Juliana Oxenford no se quedó de brazos cruzados y sacó su celular para mostrar sus pruebas. "Miren, señor Urresti ¿podría ir a mi programa? Ya fui me dice, a los 9 días me responde (...) febrero, marzo, abril, que voy a estar llamando, no tengo su teléfono", finalizó.