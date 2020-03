Jorge Benavides se defiende de críticas por grabar programa: "Necesitan reír"

En los últimos días el comediante Jorge Benavides recibió todo tipo de críticas a través de las redes sociales porque las grabaciones de su programa "El Wasap de JB" continuaron pese al estado de emergencia que decretó el presidente Martín Vizcarra por el coronavirus.

El imitador salió al frente para dar su descargo. En primer lugar, Jorge Benavides agradeció al público por el ráting que obtuvo el pasado fin de semana y posteriormente aseguró que continuará con las grabaciones de "El Wasap de JB".

"Me sorprendí con las cifras y agradezco al público por la preferencia. Esto me alegra mucho y es un respaldo para nuestra propuesta de llevar entretenimiento a la gente, que por las circunstancias se encuentra cumpliendo una cuarentena en sus casas", aseguró a un medio local.

Según Jorge Benavides, obtuvo pocas críticas en comparación a las grandes muestras de cariño que recibió en redes sociales por continuar con sus imitaciones pese al estado de emergencia.

"Felizmente que es un porcentaje pequeño en relación a los innumerables mensajes de felicitación que recibo en mis redes y que nos han respaldado en la cifras del ráting", comentó.

Asimismo, dejó en claro que continúa trabajando porque cuenta con el permiso de la Policía. "Quiero aclarar que si no tuviese un permiso de tránsito no podría ir a laborar y que es otorgado por la policía nacional, donde claramente me he registrado como parte del área de entretenimiento de Latina", agregó.

Por último, el comediante resaltó el pedido que hizo el presidente. "Lo ha dicho el ministro Morán y el presidente Vizcarra que también deben haber contenidos de entretenimiento para el público, pues necesitan reír para seguir adelante con la cuarentena", concluyó.