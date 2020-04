Yahaira Plasencia se rinde ante Martín Vizcarra y hace gran confesión [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra se presentó en conferencia de prensa el pasado jueves 2 de abril y anunció nuevas medidas en la lucha contra la expansión del coronavirus, mal que hasta el momento ha dejado 1414 casos positivos y 55 muertos.

Durante su mensaje a la población peruana, el mandatario anunció que a partir de este viernes 3 de abril, los hombres podrán circular en las calles solo para abastecerse de alimentos y medicinas los días lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres los martes, jueves y sábados. Los domingos, nadie podrá salir.

Esta medida fue bien recibida por Yahaira Plasencia, quien mediante su perfil de Instagram dedicó una historia al presidente Martín Vizcarra.

"Cada día, me sorprende más. Me encanta nuestro presidente", escribió Yahaira Plasencia en una historia de Instagram. Además, la salsera acompañó su publicación con el hashtag "Yo me quedo en casa".

Asimismo, la popular 'reina del totó' recordó a todos sus seguidores de Instagram los días que mujeres y hombres podrán circular en las calles para la compra de productos de primera necesidad.

Yahaira Plasencia se encontraría en Rusia al lado de Jefferson Farfán. Según la presentadora Magaly Medina, la cantante y el futbolista estarían pasando juntos los días de cuarentena por el coronavirus.