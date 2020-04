Coronavirus: El hijo de 'Melcochita' da positivo en examen del COVID-19

El reconocido comediante Melcochita, pasa por un mal momento en su vida, tras enterarse de que su hijo Pablo Villanueva, de igual nombre que él, ha contraído coronavirus y se encuentra lejos de él, en Estados Unidos. En sintonía con un programa de televisión este contó cómo contrajo esta enfermedad y de qué manera se vive en tierras norteamericanas.

“Desde el día lunes tengo coronavirus. Yo me sentía normal, de ahí de la noche a la mañana comencé a sentir dolor de cabeza y en los pulmones. Fui hacerme el chequeo y me di con la noticia de que estoy infectado con el coronavirus”, comentó Pablo Villanueva desde su hogar en Queens, Nueva York.

Recordemos que, este se encuentra en la ciudad con más contagios de Estados Unidos y además, una de las urbanizaciones más reconocidas a nivel mundial. “La ciudad de Nueva York es la más infectada, especialmente Queens. Es algo muy doloroso porque hasta hablar duele. Todo está cerrado, esta era la ciudad que nunca duerme, pero ahora ya se fueron a dormir. No funciona nada, es una ciudad paralizada”, añadió.

Finalmente, aconsejó a la sociedad para poder combatir esta pandemia. “Yo estaba trabajando, haciendo mi vida normal, no sentía nada. Por eso le digo a la gente que no salga, porque es una enfermedad muy traicionera. No salgan. Si tienen no contagien y si no lo tienen no sean contagiados”, culminó.

Por su parte, el actor cómico Melcochita también se expresó, pues como padre se encuentra sufriendo al estar lejos de su hijo. “Estoy muy preocupado. Lo llamo dos o tres veces al día, porque es mi primogénito. Estoy deprimido por todo lo que está pasando, en Estados Unidos no atienden en los hospitales al menos que te sientas demasiado mal”, expresó.

El enlace culminó no sin antes saber cómo se cuida, pues recordemos que a sus 83 años el ‘Tío Melcocha’ es una persona en estado de riesgo. “Yo estoy en la casa, no salgo. Mi esposa a cada rato limpia las paredes con lejía. Tratamos de que todo esté aseado. Nos paramos bañando y lavándonos las manos”, finalizó.