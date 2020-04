Melissa Klug le responde 'con todo' a ministro Morán: “Que me lleven a la comisaría”

El gobierno ha tomado una serie de medidas por el brote del coronavirus en nuestro país. La cuarentena o aislamiento social obligatorio es una de ellas, por lo que las personas que quieran salir a las calles, deberán contar con un documento que acredite su sitio de labores.

De esta manera, se creo el mecanismo del salvoconducto o el pase de tránsito, mismo que solo las personas con trabajos específicos pueden solicitar, sin embargo, se ha visto que diversos personajes de la farándula, lo han procesado, detallando oficios que no les corresponden.

En el caso de Melissa Klug, la expareja de Jefferson Farfán tramitó su pase especial justificando que tenía a personas en vulnerabilidad a su cargo.

Ante ello, el ministro del interior, Carlos Morán, comentó: “Por este tipo de gente es que estamos tomando estas medidas, que es para una persona que tiene que atender a un familiar, pero la viveza criolla siempre sale a flote”.

Sin embargo, la también conocida como 'Blanca de Chucuito' no se quedó callada y mostró su posición: “Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado. Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la policía diré lo que dijo el ministro”, esto en declaraciones para el diario Ojo.

Además agregó: “Al salir y al entrar (de los supermercados), me piden permiso para transitar. Yo lo saqué de un día para otro”.