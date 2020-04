Adrián Zela se defiende de críticas por sacar pase laboral y cuenta su verdad [VIDEO]

Adrián Zela, actual jugador del Sport Boys, fue blanco de duras críticas días atrás luego que Magaly Medina publicara un informe con el que reveló que el futbolista había tramitado el pase laboral en medio del estado de emergencia por coronavirus.

El central salió al frente y contó su verdad sobre la polémica que se originó a raíz del documento que tramitó. Además, dedicó algunas palabras a la popular 'Urraca'.

"Mi padre tiene 63 años pero antes de eso ha tenido una serie de enfermedades, la última y la más fuerte ha sido que le diagnosticaron cáncer, por ello es que necesita cuidado. Solo somos dos hijos, mi hermano mayor y yo”, fueron las primeras palabras de Adrián Zela.

El 'Leñador' aseguró que en estos momentos su padre se encuentra internado en una clínica debido a una neumonía y que debe visitarlo constantemente para ver la evolución de su enfermedad.

"El lunes fue llevado de emergencia. El doctor le dijo que vaya a la clínica en caso sea extremadamente sea necesario porque es vulnerable al coronavirus. Su cáncer es a la laringe, él ahora está en la clínica por neumonía", contó.

También reveló cómo fue que tramitó el pase. "Algunas amistades me contaron del pase y me pasaron el link, lo leí y cuando vi que existía una opción de asistencia de personas adultas, entendí que yo me acogía a ese item. Solicité el pase e hizo uso de este. Fui a la clínica donde él está internado", sostuvo.

Por último, Adrián Zela manifestó que la producción de Magaly nunca lo llamó para que él de su descargo. "No se comunicó nadie, como periodistas están dejando mucho que desear", concluyó.