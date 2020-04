J.K. Rowling venció al coronavirus tras dos semanas de sufrimiento [FOTO]

El mundo entero viene librando una dura batalla contra el avance del coronavirus que hasta la fecha ha cobrado más de 77 mil vidas y contagiado a más de 1 millón de personas. Estados Unidos se ha convertido en uno de los focos infecciosos más grandes del planeta por la cantidad de casos confirmados por COVID-19.

Este brote no ha sido ajeno a las celebridades como la famosa escritora escocesa J.K. Rowling quien utilizó su cuenta de Twitter para indicar que logró superar el COVID-19 tras dos semanas donde presentó los síntomas y sufrió de problemas respiratorios.

Sin embargo, la creadora de Harry Potter también indicó que nunca fue sometida a las pruebas necesarias para determinar si tenía o no el coronavirus. No obstante, la escritora reconoció estar segura de poseer COVID-19 por lo que padeció en las últimas dos semanas.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube