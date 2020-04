Jean Deza: "Aquí critican demasiado, el enemigo de un peruano es el mismo peruano"

Jean Deza rompió su silencio luego de varias semanas. El futbolista de Alianza Lima hizo una transmisión mediante Instagram para pedir disculpas al club blanquiazul por sus casos de indisciplina. Además, habló fuerte y claro a sus detractores.

"Aquí critican demasiado. Mañana esto va a salir en periódicos o Twitter, pero quiero que sepan de verdad que el enemigo de un peruano es el mismo peruano. Esa es la realidad donde vivimos. Somos el país que más critica que ni se imaginan", señaló el futbolista.

Además, resaltó que nadie es perfecto en la vida y que esta se trata de aprender todos los días, ya sea con aciertos o errores. "La vida se trata de aprender, acá nadie es perfecto. Si todos fuéramos perfectos, dónde estaríamos", subrayó Jean Deza.

El popular 'Ratón' aseguró que nunca quiso afectar a Alianza Lima porque se trata de un club que la ha dado lo mejor en su carrera profesional.

"Lo que pasó no fue porque quería afectar mi carrera o a Alianza Lima. Como voy a querer perjudicar a un club que me da lo mejor", dijo fuerte y claro.

Por último, Jean Deza señaló que realizó la transmisión por Instagram porque no soportaba los comentarios en su contra. "Ya no aguantaba de leer tantas cosas, la verdad que la gente no se pone en la posición de uno", concluyó.