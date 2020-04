Reimond Manco entregó alimentos a los más necesitados que sufren por el coronavirus [VIDEO]

Coronavirus Perú | El país se encuentra atravesando un complicado momento debido a la pandemia del COVID 19, sin embargo, se ven muchos actos solidarios que hacen más llevadera la situación, como es el caso de Reimond Manco que decidió donar víveres a los más necesitados.

Mediante una campaña que venía impulsando por medios de sus redes sociales, el jugador de Binacional expresó su intención de estar unidos y de ayudar a la población más vulnerable.

"Hola gente. Los saluda su amigo Reimond Manco. Esta vez vengo a invitar a todos mis amigos, a toda la gente cercana a mí, a que pueda ayudar a toda la gente que hoy en día necesita, porque tenemos que demostrar en estos tiempos difíciles que somos uno solo y que el Perú va a salir adelante", manifestó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Al parecer su gran gesto tuvo buena recepción en sus seguidores, pues este jueves posteó mediante la misma red social una imagen en la que aparece entregando víveres a un anciano de bajos recursos.

“Una imagen vale más que 1000 palabras, sigan sumándose gente, escriban al inbox para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, demostremos que somos un país unido”, escribió Reimond Manco .

Como era de esperarse este generoso acto recibió muchos comentario positivos por parte de sus miles de seguidores, sin embargo, no se salvó de las críticas de algunas personas que le recriminaban el salir a la calle a repartir alimentos.

Ante esto Reimond Manco dejó un contundente mensaje: “Mi gentes gracias por sus comentarios, llevo muchos años haciendo obras sociales... Nunca publiqué nada porque no me gusta. Esta vez me animo porque quiero incentivar a que más personas puedan hacerlo ¡VAMOS PERÚ SI SE PUEDE!”.