Jefferson Farfán reveló que George Forsyth lo estafó: "Hasta ahora no me devuelve mi ropa"

El delantero de Lokomotiv, Jefferson Farfán, se animó a contar una particular anécdota que tuvo como protagonista al alcalde de La Victoria, George Forstyh. El futbolista de la selección peruana mencionó que el 'Gringo' lo estafó con dos maletines de ropa.

"Yo estaba en La Molina. Me fue a mi 'jato', causa, y se llevó dos maletas de ropa para sacar sus modelos. Hasta ahorita estoy que lo espero a mi compare", exclamó en un inicio la 'Foca' a Paolo Guerrero durante una divertida conversación en Instagram: desató las risas del 'Depredador'.

"Hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Yo jugaba en el Schalke 04. Oe 'Loco Forsyth', mándame mi ropa pues por favor. Se llevó como dos maletas, compare. Sí, el alcalde, ese mismo, hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Denúncienlo por favor (risas)", agregó.

Jefferson Farfán y George Forsyth coincidieron en Alianza Lima

Jefferson Farfán y George Forsyth coincidieron en los vestuarios de Alianza Lima en la temporada 2004. La 'Foca', a pesar de su corta edad (20), ya había logrado ganarse un lugar en el equipo de Gustavo Costas (había alcanzado el título nacional en 2003), mientras el burgomaestre había tenido una importane experiencia en la B del Borussia Dortmund.

"Él tenía su marca de ropa. No sé que marca era, pero fue a mi casa para sacar unos modelos. Le dije 'ya loco, me lo mandas cuando puedas'. 'Ya Foca, te lo mando cuando pueda'. 'Ya chévere, loco'. Compare hasta ahorita".

La historia es conocida. Farfán fue vendido a mitad de temporada de 2004 al PSV Eindhoven en donde brillaría desde un inicio. Tras cuatro temporadas en la Primera División de Holanda, pasaría por Schalke 04, Al-Jazira y actualmente Lokomotiv Moscú.